«Сочи» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 5 марта

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.95.

«Сочи» неплохо смотрелся перед уходом чемпионата на каникулы и очень здорово проявил себя в контрольных спаррингах зимой, выиграв четыре матча кряду. Команда рассчитывает поправить турнирное положение и вполне способна побороться за места в пятёрке по итогу розыгрыша. Южане наладили качество обороны и в хорошем тонусе подходят к возобновлению первенства.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА, в свою очередь, уже имел официальную игровую практику и прошёл в полуфинал Кубка России, выбив по сумме двух игр «Краснодар». Москвичи перед паузой в РПЛ выдали пару невзрачных матчей и потеряли место в топ-4, однако уступают «Динамо» лишь по дополнительным показателям. В Сочи армейцам в последние годы удаётся добиваться приличных результатов, что должно поднять мотивацию перед очередным свиданием с южанами.

На мой взгляд, южане, несмотря на статус аутсайдера противостояния, смогут дать бой москвичам. Команды Курбана Бердыева славятся своей цепкостью и организованностью, да и фактор родного поля с поддержкой трибун придаст дополнительных шансов для успеха. Однако и армейцы сейчас хороши и уже играли в официальных матчах, что уравнивает шансы. Я считаю, что стоит ждать упорной борьбы и ничейного итога», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

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