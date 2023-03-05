«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ничья за 3.65.

«26-й тур чемпионата Англии. Обе команды находятся в прекрасной форме. Да, много было потеряно на старте. Особенно у «МЮ». Но после ухода Роналду команда играет просто великолепно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То же самое касается «Ливерпуля», у которого было много очков потеряно из-за травм. Но игроки постепенно возвращаются в строй. Клопп близок к оптимальной форме.

Долго думал, кто же из команд сможет победить. Но вижу, что шансы абсолютно равны.

Также сложно предсказать тотал. Если в первом тайме счёт будет открыт, то игра раскроется. При этом команды могут закончить и при счёте 0:0», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 6.32.

«Спартак» решил не обращаться в ЭСК РФС после матча с «Уралом».

Юран: скоро вернусь в РПЛ.

«Спартак» может разорвать контракт с Квинси Промесом в одностороннем порядке.