«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эдуарда Мора на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: ничья за 3.65.
«26-й тур чемпионата Англии. Обе команды находятся в прекрасной форме. Да, много было потеряно на старте. Особенно у «МЮ». Но после ухода Роналду команда играет просто великолепно.
То же самое касается «Ливерпуля», у которого было много очков потеряно из-за травм. Но игроки постепенно возвращаются в строй. Клопп близок к оптимальной форме.
Долго думал, кто же из команд сможет победить. Но вижу, что шансы абсолютно равны.
Также сложно предсказать тотал. Если в первом тайме счёт будет открыт, то игра раскроется. При этом команды могут закончить и при счёте 0:0», — сказал Мор.
Экспресс с коэффициентом 6.32.
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