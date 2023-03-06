«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.07.

«После второго матча в этой серии, в принципе, всё стало ясно. Теперь мы понимаем, что для каждой отдельно взятой победы в плей-офф «Сибири» надо не только выпрыгивать выше головы и в высшей точке прыжка разрываться надвое, но и это должно накладываться на определённые проблемы «Авангарда» — нефарт, например. Может ли это ещё раз совпасть, как совпало в первой игре серии? Почему бы нет? Но вот в том, что это может совпасть ещё три раза в пяти последующих матчах, как-то не верится совсем. Да и теория вероятности категорически протестует.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Третий матч серии и первый в Новосибирске даст ответ на вопрос о длительности серии. Затянется ли это до шестого или, упаси боже, седьмого матча или омичи закончат всё дома в пятой игре. В том, что «Сибирь» будет в третьем матче прыгать и разрываться, можно не сомневаться. Но есть большие сомнения, что «Авангард» на глазах своей публики ещё раз даст слабину.

Поэтому предположу «средней паршивости» матч по голевой наполняемости с тоталом явно ниже 7.5. И по итогам этого матча, который вполне может уехать в овертаймы, «ястребы» всё-таки доведут дело до своей второй победы», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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