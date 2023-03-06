«Металлург» – «Автомобилист»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Автомобилист».

Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 2.21.

«Металлург» не без удачи увез ничейный результат из Екатеринбурга. Во втором матче, который закончился во втором овертайме, «Автомобилист» был ближе к победе, если бы не вратарь «Магнитки» Эдвард Паскуале, выручивший команду в нескольких тяжелейших ситуациях. А победный гол вовсе залетел в ворота хозяев от клюшки своего игрока.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Третий матч уже пройдет в Магнитогорске, но домашний лед не относил бы к преимуществу «Металлурга». «Сталевары» в регулярке крайне неровно играли дома и показали низкий процент побед. «Автомобилист» в первых матчах выглядел свежее. Заметно, что запаса сил хватает на три одинаковых по темпу периода. Вечно выручать команду Паскуале не может. Предположу, что нас ждет очередной равный матч, но шансы екатеринбуржцев оценю чуть выше. Поставлю на победу «Автомобилиста» в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

Козлов: в четвёртом матче с «Адмиралом» нам нужно больше проявить характер.

Тренер «Виннипега» оценил дебют Наместникова.

Кузьменко — самый эффективный игрок НХЛ.