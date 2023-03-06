«Северсталь» — ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на матч первого раунда плей-офф КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – ЦСКА.

Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.47.

«Может, кто-то и удивится, но я бы поставил на хозяев. «Северсталь» готовилась так, чтобы именно в первой половине серии быть на пике формы. Благодаря такой стратегии команда Разина в прошлом году начала серию с «Динамо» с двух выигрышей. Теперь увезла из Москвы сенсационную победу над чемпионами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

ЦСКА, конечно, постарается поставить соперника на место. Но прямо сейчас у армейцев очень слабо выглядят вратари. В четверг обыграть «Северсталь» удалось потому, что защита позволила бросить всего 15 раз. Но как только оборона начинает сбоить, голкипер тоже не выручает. В своей зоне красно-синие частенько позволяют себе грубые ошибки. Поэтому хозяева возьмут матч на кураже. Победа «Северстали» в матче», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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