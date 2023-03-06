«Металлург» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Металлург» – «Автомобилист».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.63.

«Результат второго матча в Екатеринбурге живо отправил всех в тот сезон, когда «Магнитка» брала свой последний Кубок Гагарина. Когда она изначально ну совершенно по всем параметрам уступала ЦСКА, и перед началом финальной серии все гадали, с чем красно-синие будут «Магнитку» есть, с маслом или со сметаной. Но уральцы цеплялись как только могли, вдобавок им начало фартить… Вот и во второй екатеринбургской игре, где в овертаймах «Магнитка», что называется, совсем «не жужжала», но терпела и отбивалась, ей снова подфартило, да ещё как!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома, конечно, будет полегче. И из двух матчей один «Магнитка» даже в своём нынешнем состоянии, когда ей обязательно надо где-то по ходу матча провалиться, наверняка возьмёт. Вопрос только какой?

Смело предположу, что как раз возьмёт третий. Матч будет на фоне накапливающейся усталости, а у «Магнитки» как раз есть большой опыт игры через не могу. Поэтому предположу достаточно результативный матч с тоталом от 4.5 и выше. А победу в итоге одержат хозяева, пусть даже им для этого и не хватит 60 минут», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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