«Сибирь» — «Авангард»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина 6 марта

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сибирь» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 2.06.

«Как только «Авангард» взялся за ум и начал по-настоящему выкладываться в атаке, стало очевидно неравенство сил в сибирском кубковом дерби. У команды Мартемьянова самое слабое место – оборона. Уровень мастерства и опыта защитников довольно низкие, в четвёрку лучших команд Востока с такими не попасть.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Авангард» показал, что может играть в атаке по-разному. То давление с градом бросков, то комбинации и творческий перепас. Омские игроки могли позволить себе массовое голевое «молчание» на старте серии, но теперь, думаю, будут выкладываться на самом серьёзном уровне. Ставлю на победу гостей в матче», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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