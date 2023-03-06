«Динамо» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» — «Торпедо».

Ставка: победа «Динамо» за 1.70.

Пока в этой серии всё разворачивается в полном соответствии с предсказанием автора этих строк. А напредсказывал этот Нострадамус 1-1 после нижегородской части, 2-2 после московской и далее две подряд победы «Динамо». Смотрим за развитием событий и задаёмся вопросом в рамках предсказания: кто же возьмёт третий матч, то есть первый московский?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Практически не сомневаюсь, что это будет «Динамо». Во второй игре бело-голубые отработали в «крейсерском» режиме и явно сохранили больше сил, чем их оппоненты. Понятно, что обе команды молодые, что обеим времени на восстановление хватит за глаза, но не будем забывать — сейчас усталость накладывается нарастающим итогом. На основное время обеих команд хватит вне всякого сомнения, а вот как там будет в овертайме, да ещё если не в первом – вопрос, конечно, интересный.

Кроме того, на стороне «Динамо» будут родные и, надеюсь, переполненные трибуны. А «Динамо» у нас, не будем забывать, вполне себе «домашняя» команда, и дополнительные силы ей родные стены придадут. Всё это, как курочка по зернышку клюёт, сложится один к одному. И на выходе мы получим достаточно приличный по количеству заброшенных шайб матч с тоталом от 4.5 и выше. А победят в нём хозяева, которые управятся в основное время.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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