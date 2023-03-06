«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.92.

«После того как нижегородцы выиграли у московского «Динамо» и выяснилось, что семь четвертьфинальных пар из восьми вышли на счёт 1-1, стало ясно, что «Северсталь» в Москве должна устоять. В это время череповчане судорожно отбрасывались в своей зоне, а Андрей Разин брал тайм-аут просто для того, чтобы его команда убрала языки с плеч. Но картина требовала законченности, и «Северсталь» её выстрадала.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Можно считать, что хоккейный сезон в Череповце удался. Причём удался на славу, учитывая медяки, из которых состоит бюджет «Северстали». В плей-офф вышли, у ЦСКА там выиграли, чего ещё для счастья надо? Второй победы над ЦСКА? Эка вас распёрло-то…

В общем, игроки «Северстали» по приезде домой могут с чистой совестью паковать чемоданы, собираясь в отпуск. Это красно-синим теперь надо рвать аорту, а череповчанам это уже без надобности. Они, конечно, дома для виду посопротивляются, а поскольку у них это отлично получается, то и вид будет прекрасный, и Разин будет почти взаправду стучать кулаком по борту, но… Но природу не обманешь, и «Северсталь» уже сделала много больше, чем могла и чем от неё ждали. Зачем природу гневить, требуя ещё?

Поэтому предполагаю не слишком голевой матч с тоталом, не превышающим 7.5. А по итогам этой бескомпромиссной игры красно-синие гости оформят вторую победу, причём сделают они это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте. Плей-офф, однако», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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