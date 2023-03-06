Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу Кубка Гагарина

«Динамо» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу Кубка Гагарина
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».

Ставка: ничья за 4.10.

«Многие считают эту серию самой долгой и самой непредсказуемой. Шансы команд 50 на 50. И те и другие могут уверенно сыграть как в атакующий, так и в оборонительный хоккей. Почему-то мне кажется, что в двух московских матчах серии команды обменяются победами, а одна из игр затянется – будет овертайм, может, даже не один.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Скорее всего, случится это как раз в третьей игре серии. Поэтому моя ставка на ничью в основное время. Причём думаю, что ничья получится результативная, типа 3:3. И парочку шайб как минимум команды забросят в численном большинстве», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

Козлов: в четвёртом матче с «Адмиралом» нам нужно больше проявить характер.

Тренер «Виннипега» оценил дебют Наместникова.

Кузьменко — самый эффективный игрок НХЛ.

«Динамо» М — «Торпедо», третий матч. Кудашов и Ларионов дадут резвый старт «Динамо» М — «Торпедо», третий матч. Кудашов и Ларионов дадут резвый старт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023