«Динамо» — «Торпедо»: ставка Анатолия Емелина на встречу Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Торпедо».
Ставка: ничья за 4.10.
«Многие считают эту серию самой долгой и самой непредсказуемой. Шансы команд 50 на 50. И те и другие могут уверенно сыграть как в атакующий, так и в оборонительный хоккей. Почему-то мне кажется, что в двух московских матчах серии команды обменяются победами, а одна из игр затянется – будет овертайм, может, даже не один.
Скорее всего, случится это как раз в третьей игре серии. Поэтому моя ставка на ничью в основное время. Причём думаю, что ничья получится результативная, типа 3:3. И парочку шайб как минимум команды забросят в численном большинстве», — сказал Емелин.
Экспресс с коэффициентом 9.46.
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