«Брентфорд» — «Фулхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Фулхэма» с форой (0) за 2.63.

«Брентфорд» и «Фулхэм» встретятся в 26-м туре английской Премьер-лиги. Клубы находятся примерно в равной ситуации и располагаются почти на соседних строчках. Но предпочтение я тут всё-таки отдаю гостям.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Брентфорд» набрал неплохую форму – клуб идёт на длинной серии без поражений. В последнее время подопечные Томаса Франка чередовали ничьи и победы. Наверное, самым значимым для «пчёл» была встреча с лидером турнира – «Арсеналом». В том матче фаворит не смог обыграть «Брентфорд» — 1:1. В таблице команда идёт в середине, на девятом месте. Несколько побед, особенно в этом туре, могут позволить коллективу подняться ближе к топ-5.

«Фулхэм» идёт совсем недалеко от «Брентфорда» в таблице – с 39 очками клуб располагается на седьмом месте. Сами «дачники» уступают вышестоящему «Ливерпулю» только по дополнительным параметрам. Учитывая нестабильные результаты мерсисайдцев, у подопечных Марку Силвы скоро может появиться возможность приблизиться к зоне еврокубков. В последнее время команда тоже не проигрывала. Правда, у сильных противников «Фулхэм» очков не отбирал.

Я всё-таки больше верю тут в успех гостей. «Дачники» весь сезон показывают сильный футбол, хотя многие этого не ожидали – ещё в прошлом сезоне клуб выступал в Чемпионшипе. Сейчас же подопечные Силвы находятся в паре шагов от еврокубков. Класс и форма «Брентфорда» всё-таки немного ниже, как мне кажется.

Я уверен, что гости не проиграют. Но перестрахуюсь и поставлю на азиатскую фору (0) на «Фулхэм», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 9.46.

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