Эксперты назвали шансы «Спартака» догнать «Зенит» и стать чемпионом РПЛ

Чемпионат РПЛ вернулся 18-м туром после зимней паузы. Лидер — «Зенит» — разгромил «Пари НН» 3:0 и увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя до восьми очков. Это стало возможным благодаря тому, что «Спартак» потерял очки в игре с «Уралом» (2:2). Букмекеры оценили шансы красно-белых отыграть отставание.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поставить на то, что «Спартак» сможет догнать «Зенит» и стать чемпионом РПЛ, можно с коэффициентом 15.00. Это примерно 7% вероятности. При этом шансы зенитовцев оценили коэффициентом 1.03, это около 95% вероятности.

В 19-м туре РПЛ «Зенит» примет «Химки», а «Спартак» сыграет с «Факелом».

Экспресс с коэффициентом 9.46.

Геркус: прошлым летом Гончаренко мог возглавить «Торпедо».

Слуцкий: чемпионская гонка в РПЛ окончена.

«Манчестер Юнайтед» впервые за 115 лет пропустил от «Ливерпуля» семь мячей.