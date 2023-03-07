«Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Адмирал» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.07.

«Вы можете думать и считать как угодно, но лично я уверен, что «Салават» своими руками отдал «Адмиралу» вторую победу в этой серии. Это поражение уфимцев заставляет пересмотреть перспективы «Салавата» в нынешнем сезоне вне зависимости от результатов первого этапа. Этот же результат в первую очередь говорит об отсутствии опыта подобных серий у нынешнего тренерского штаба «Салавата».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Четвёртый матч серии «Салават» заберёт. Это ничуть не преуменьшает заслуг дальневосточной команды, просто уфимцы задеты за живое и их придётся скорее сдерживать, нежели мотивировать. В четвёртом матче мы должны увидеть два периода из третьей игры, но без заключительной трети того матча, когда «Салават» позволил хозяевам сравнять счёт и перевести игру в победный для них овертайм. В своём предыдущем прогнозе автор этих строк размышлял на тему, что кого-то во Владивостоке должно непременно «накрыть». Всё говорит за то, что «накрыло» гостей, но к четвёртому матчу они уже будут как огурчики. Это и должно стать решающим фактором.

Итак, снова не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом ниже 6.5. И на этот раз побеждают гости, справляющиеся с задачей в основное время», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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