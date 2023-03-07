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Иван Штырков — Магомед Исмаилов: во сколько начало, где смотреть онлайн, коэффициенты

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Главный поединок вечера профессионального бокса между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым начнётся 21:30 мск.

Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» считают фаворитом Магомеда Исмаилова — поставить на его победу можно за 1.43. Шансы Штыркова оценены коэффициентом 4.20.

Аналитики предполагают, что поединок продлится дольше пяти раундов. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.23, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 3.80.

На счету Лысого хищника два профессиональных боя по правилам бокса, Уральский Халк один раз за карьеру выходил в ринг.

Экспресс с коэффициентом 8.40.

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