Иван Штырков — Магомед Исмаилов: во сколько начало, где смотреть онлайн, коэффициенты

7 марта в Екатеринбурге состоится вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. В главном бою встретятся звёздные российские бойцы Иван Штырков и Магомед Исмаилов.
Главный поединок вечера профессионального бокса между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым начнётся 21:30 мск.
Эксперты букмекерской конторы «Фонбет» считают фаворитом Магомеда Исмаилова — поставить на его победу можно за 1.43. Шансы Штыркова оценены коэффициентом 4.20.
Аналитики предполагают, что поединок продлится дольше пяти раундов. Сделать ставку на тотал больше 4.5 раунда можно за 1.23, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 3.80.
На счету Лысого хищника два профессиональных боя по правилам бокса, Уральский Халк один раз за карьеру выходил в ринг.
Экспресс с коэффициентом 8.40.
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