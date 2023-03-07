«Челси» — «Боруссия» Д: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» Д.

Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.94.

«Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Изначально казалось, что «Челси» – клуб более статусный. Но в этом противостоянии фаворит — «Боруссия».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дортмунд одержал уже 10 побед подряд, делит 1-2-е места с «Баварией» и навяжет ей борьбу в Бундеслиге. Команда в полном порядке. Да. Не сыграет Адейеми, который забил единственный гол в первом матче. Это потеря, но и без него состав очень хороший. В порядке Ройс (как в молодые годы), Беллингем смотрится хорошо, Брандт, да и Аллеру уже пора забивать.

«Челси» впервые за долгое время одержал победу против «Лидса». Но выиграли скромно, 1:0. А соперник не тот, на которого надо равняться. Под началом Поттера есть набор сильных футболистов, но команды пока нет.

В отличие от «Боруссии». Ставлю на то, что «Дортмунд» не проиграет в этом матче. А также на проход «Боруссии», — сказал Мор.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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