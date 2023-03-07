«Адмирал» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на игру Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и ТМ 5.5 за 2.45.

«Салават» настроится на этот матч как на седьмой. Уфимцы оказались функционально не готовы к перелётам на Дальний Восток в первом раунде и в шестой игре будут на физическом спаде. Чтобы серия не закончилась вылетом, надо брать четвёртую игру.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Виктора Козлова сильнее по мастерству. Воскресный провал связан с тем, что она начала трусливо удерживать счёт, вместо того чтобы продолжать играть в давление, в свой хоккей. Думаю, гости сделают работу над ошибками. Настрой и изменения в тактике позволят им победить «Адмирал». И, конечно, очевидно, что матч не будет результативным: 5 шайб на двоих – максимум. Моя ставка — победа «Салавата Юлаева» + тотал меньше 5.5 шайб», — сказал Плющев.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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