«Нефтехимик» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ 7 марта

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Нефтехимик» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.87.

«Сценарий пошёл по хорошо известному кругу, когда «младший брат» всем показывает, как жестоко и почти зверски лупцует «старшего». А «старший» при этом изображает, как ему невыносимо больно, но почему-то выигрывает один матч за другим.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во вторник в четвёртом матче горячие татарстанские братья разыграют перед зрителями очередной акт насыщенной трагизмом драмы. После которого все в очередной раз останутся искренне уверенными в несокрушимости нижнекамского духа. Но при этом «Ак Барс» почему-то снова победит в основное время в матче, где тотал не запрыгнет выше 7.5. Чтобы в пятой игре начать готовиться к нормальному хоккею», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

Защитник «Бостона» Орлов признан первой звездой недели в НХЛ.

Глава ИИХФ обсудил с МОК возможный допуск российских спортсменов.

Кравец: не хотели играть в обороне, но «Сибирь» нас вынудила.