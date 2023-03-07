«Челси» — «Боруссия» Д: прогноз Тимура Журавеля на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Челси» за 1.85.

«Думаю, что в домашнем матче «Челси» всё же выиграет. Поттер пока не так много новичков внедряет в состав. В АПЛ уже удалось победить. «Челси» против «Лидса» играл неплохо, тем не менее в целом-то игра всё ещё скрипучая, да и свой лимит по нелогичным поражениям «Челси» уже исчерпал. Думаю, что «Челси» победит, но вот пройдёт ли дальше — не знаю. Мне кажется, в основное время лондонцы выиграют. Победа будет боевая, сложная, но всё же победа», — сказал Павлюченко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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