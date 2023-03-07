«Нефтехимик» — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Нефтехимик» – «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 4.60.
«Сенсации в этой серии думаю, что закончились. Когда у «Ак Барса» нет проблем с дисциплиной и самоотдачей, нижнекамцы могут обыграть «старшего брата» только за счёт невероятного везения. Но я бы не стал рассчитывать на это. Команда Билялетдинова одержит третью подряд уверенную победу – с разницей в три гола или больше.
На глазах своих болельщиков «Нефтехимик» неизбежно будет раскрываться, что для гостей – просто подарок. К тому же у казанцев ломовая с точки зрения мастерства атака. Она умеет и любит много забивать. Победа «Ак Барса» + тотал больше 5.5 шайбы», — сказал Плющев.
Экспресс с коэффициентом 4.35.
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