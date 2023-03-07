«Динамо» Мн — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру первого раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» Минск – СКА.

Ставка: победа СКА за 1.78.

«В отличие от других плей-оффовских городов, где периодически вспыхивают события, в Минске всё гораздо тяжелее – для хозяев, естественно. В первом минском матче на глазах белорусских болельщиков динамовцам не дали даже мяукнуть, размазав их по льду всухую. Но если вы думаете, что СКА в четвёртом матче станет более благодушным и толерантным, то вы сильно ошибаетесь. Наоборот, в тренерском штабе Ротенберга столько народу, что игра минчан давно разложена на атомы, каждому действию придумано противодействие, и с каждой последующей игрой шансов у белорусских ребят будет всё меньше и меньше.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поэтому в четвёртом матче «зубрам» будет только хуже. И даже если они выдадут лучшую игру в своей истории, то, думаю, против нынешнего СКА максимум, что они смогут добиться, – это проиграть не в основное время, а в овертайме. Но автор этих строк почти уверен, что этого питерцы не допустят, справятся за 60 минут и победят в матче с невеликим тоталом, который точно будет ниже 7.5», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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