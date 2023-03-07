«Челси» — «Боруссия» Д: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: «Боруссия» не проиграет за 1.92.
«Челси» будет дома принимать «Боруссию» Дортмунд в ответном матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. В первой встрече немцы победили с довольно скромным счётом 1:0. Не уверен, что у англичан получится отыграться и выйти в следующую стадию турнира.
«Боруссия» находится в боевой форме. Клуб очень давно не терял очков — серия побед во всех турнирах достигла 12 матчей. Такие успехи уже позволили подопечным Эдина Терзича догнать «Баварию» в Бундеслиге — сейчас они делят первую строчку.
У «Челси» же совсем другая ситуация в этом сезоне. Поражение от «Боруссии» в первом матче ЛЧ стало далеко не первым для синих за последнее время. Подопечные Поттера всё никак не могут нащупать свой стиль, часто терпят неудачи. На прошлых выходных «пенсионеры» наконец-то смогли набрать три очка в АПЛ — обыграли «Лидс». Однако подняться в таблице «Челси» не удалось — команда всё ещё идёт в середине и имеет уже не так много шансов на попадание в еврокубки.
Мне «Боруссия» по игре нравится намного больше. Клуб идёт на стабильной серии побед. Состав «Челси» всё ещё не сыгран — далеко не все звёздные новички начали давать результат. Думаю, дортмундцы точно пройдут в следующий раунд Лиги чемпионов», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 4.35.
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