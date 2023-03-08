«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» и ТБ 4.5 за 4.70.

«Третий матч окончательно разъяснил, что нынешняя «Сибирь» против нынешнего «Авангарда» без помощи самого «Авангарда» не тянет. И если омичи не бросают играть, то новосибирцы с ними ничего поделать не могут. Но «ястребы» у нас весьма непредсказуемы, периодически выкидывают фортели, как, скажем, в третьем матче при счёте 4:1 в свою пользу. Тогда повезло – отскочили, пропустив только две и сохранив минимальное преимущество до финальной сирены. Но ведь в следующий раз может и не повезти.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А следующий раз, между прочим, приходится на 8 марта, отчего в игре хозяев включится инстинкт альфа-самцов в брачный период. Их женщины, вне всякого сомнения, будут сидеть минимум перед телевизорами, а максимум на трибунах. Поэтому столкновение лбами нам обеспечено. Но даже при всём при этом, уверен, «Авангард» сумеет в итоге перетянуть одеяло на свою сторону. То есть ожидаем весь матч в режиме бодания, когда никто не сможет оторваться от соперника более чем на одну шайбу. Тотал при этом снова будет больше 4.5. А победят снова гости», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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