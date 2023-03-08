«Тоттенхэм» — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил свою ставку на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.60.

«Тоттенхэм» выглядит не лучшим образом в последних играх, уступил два раза кряду в чемпионате и Кубке Англии и будет принимать итальянцев не в самом позитивном настроении. Команда стала неважно смотреться в плане реализации, хотя создала немало моментов в этот период. Проигрыш в Милане заставит «шпор» открыться на каком-то этапе встречи, что лишь добавит шансов гостям для успешного выступления.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сам «Милан» тоже проиграл в Серии А «Фиорентине» на минувших выходных, но остался в четвёрке сильнейших клубов таблицы. «Россонери» выглядели не лучшим образом по всем линиям, и сложилось впечатление, что они старались сохранить силы на важную еврокубковую встречу. Домашняя победа над англичанами дает определённое преимущество миланцам, но расслабляться ещё слишком рано, ведь оппонент явно попытается взять реванш.

На мой взгляд, в этой паре встретятся примерно равные оппоненты и шансы на успех почти одинаковы. Да, «Тоттенхэм» играет дома перед родными трибунами, но «Милан» имеет преимущество в счёте и может сыграть на контратаках, имея очень быстрых игроков в передней линии. Я считаю, что противостояние предстоит сложное и не выявит победителя.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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