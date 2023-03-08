«Бавария» — «ПСЖ»: прогноз Алексея Андронова на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» за 1.84.

«Команды за последние годы могли устать друг от друга, потому что часто играли между собой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Бавария» выиграла первый матч, поэтому задачи обязательно побеждать во второй игре нет, но я думаю, что оборонять счёт первой игры она точно не будет. Это не её стиль. Если она хочет доминировать, а она хочет это делать, то нужно обыгрывать «ПСЖ» и в ответной встрече.

На мой взгляд, здесь уместна ставка на победу «Баварии». Мне кажется, что «ПСЖ» не так хорошо сбалансирован», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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