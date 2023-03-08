«Тоттенхэм» — «Милан»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Лондоне

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Милан».

Ставка: гол Кейна за 2.10.

«Тоттенхэм» проиграл первый матч 0:1. Но сейчас возвращается Конте, который отсутствовал по медицинским причинам. У него и мотивация, и история – пять из шести матчей с «Миланом» он выигрывал. Думаю, что он настроит свою команду как нужно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ещё один герой – Гарри Кейн: в шести из шести домашних матчей Лиги чемпионов он забивал в ворота соперника. Думаю, что это случится и в этом матче, потому что «Тоттенхэму» надо проходить «Милан». Команда играет волнообразно и сериями победы не выдаёт. Конте возвращается и снабдит всеми возможными конспектами Кейна, чтобы он попал в ворота соперника. Беру гол Кейна», — сказал Казанский.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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