«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина «Динамо» М — «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 3.00.

«Как ни крути, но «Динамо» и «Торпедо» — самая ровная пара на первом этапе плей-офф. Ровнее даже «Автомобилиста» с «Магниткой», которые тоже четвертые с пятыми, но на Востоке. На Западе же все идет по плану, и бело-голубые достаточно спокойно, но не без нервотрепки и мордобоев, взяли вторую победу. Если вы помните, то автор этих строк накаркал равный счет после четырех матчей, а это означает, что в следующей игре должны победить нижегородцы. Даже несмотря на то, что двумя днями ранее были немного посрамлены.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как раз именно по этой причине команда Ларионова и должна выгрызть у бело-голубых победу в четвертой игре. Весы должны сработать четко, хозяева приобретут пусть и совсем маленькую толику, но все-таки безмятежности. Гости, наоборот, самостоятельно будут такими, что их придется даже немного демотивировать, чтобы дел не наделали. В итоге это приведет нас к достаточно веселому матчу (полагаю, на этот раз нули на табло так долго гореть не будут) с тоталом выше 4,5. А нижегородцы невероятным усилием воли и не без помощи свыше сравняют счет в серии. Чтобы потом проиграть дома и уже затем – всю серию», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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