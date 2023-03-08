«Бавария» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов 8 марта

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» за 1.88.

«Бавария» прилично смотрелась на поле оппонента и в итоге по делу оказалась сильнее, увеличив собственные шансы на проход в следующий раунд. Мюнхенцы добыли две победы в чемпионате в последних турах и сохранили за собой первую строчку, что тоже добавит позитива перед ответной встречей с парижанами. Красные очень грозны в родных стенах, и французский коллектив ждёт непростое испытание, учитывая кадровые потери последних недель.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается самого «ПСЖ», то в чемпионате дела у команды идут очень успешно, и она уверенно лидирует с приличным отрывом от конкурентов. Однако парижане потеряли нескольких ключевых игроков на разных позициях, что не внушает оптимизма перед выездом в Мюнхен. Да и в своём лучшем виде французам было бы очень непросто обыграть немцев на их арене, что делает клуб аутсайдером противостояния.

На мой взгляд, в этой паре стоит отдать предпочтение принимающей стороне, учитывая все предматчевые расклады. «Бавария» вряд ли позволит себе проиграть в родных стенах, учитывая хороший тонус, поддержку трибун и преимущество после первой игры. «ПСЖ» в определённый момент придётся рискнуть, и мюнхенцы смогут, по моему мнению, использовать это для достижения успеха», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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