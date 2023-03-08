«Северсталь» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на игру плей-офф КХЛ в Череповце

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1-го раунда Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 4.5 за 2.60.

«Что ни говори, но лицо команды во многом, если не во всём, определяется лицом главного тренера. Вот был Андрей Разин по жизни всегда ершист, многим казался злобненьким, таким же остался тренером — и команды у него выходили такими же, начиная от саратовского «Кристалла» и заканчивая нынешней «Северсталью». Казалось бы, куда Череповец с таким бюджетом лезет? Он уже решил все задачи-минимум и все задачи-максимум. И всем понятно, что даже если сдуру завалит ЦСКА, то всё равно не пройдёт не только в финал Кубка Гагарина, но даже в финал Конференции. Но «Северсталь» не сдаётся, рыпается, чем вызывает вместе со своим тренером большое человеческое уважение.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В третьем матче армейцы, похоже, устали выходить вперёд в счёте. Раз забили – «Северсталь» догнала, два забили – опять догнала, три – снова догнала и вышла вперёд. Тут ведь никакого терпения не хватит. Но давайте будем честными перед самими собой: нынешняя «Северсталь» нынешний же ЦСКА пройти не сможет. И победить в третий раз подряд тоже не сможет. Это не в упрёк череповчанам, а в упрёк их скудному бюджету. Значит, нас опять ждёт достаточно весёлый матч с тоталом от 4,5 и выше. Но на этот раз победит ЦСКА, злой и накрученный», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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