«Бавария» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Баварии» за 1.84.

«Центральный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов – «Бавария» против «ПСЖ». Это, конечно, очень большая вывеска. Два клуба достойны финала. Но пройти дальше сможет кто-то один. И я не думаю, что парижане смогут добиться успеха в противостоянии с мюнхенцами.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Как по мне, у «Баварии» есть класс и порядок – этим клуб намного сильнее «ПСЖ» со всеми его звездами. Тем более что парижанам не все основные игроки смогут помочь в этой ответной встрече. Неймар надолго выбыл из-за травмы, Хакими тоже не сыграет. Да, у «Баварии» тоже есть несколько потерь. Однако подопечные Нагельсмана все равно сейчас выступают намного лучше и выглядят увереннее.

В последнее время «Бавария» почти только выигрывала – всего один раз у клуба была осечка в матче с «Боруссией» Менхенгладбах (2:3). Зато после этого мюнхенцы смогли разгромить своего преследователя в чемпионате – 3:0 с «Унионом».

А вот «ПСЖ» чередует разные результаты. В последних турах клуб выигрывал, но делал это далеко не в доминирующей манере – 4:2 с «Нантом» и 4:3 с «Лиллем». Так претендент на победу в Лиге чемпионов, конечно, играть не должен.

Само собой, в этом ответном матче у подопечных Кристофа Гальтье определенные шансы есть. Но у себя дома, я считаю, «Бавария» сыграет еще лучше, чем на выезде в Париж. Мюнхенцы выступят надежно и не дадут свободы на поле активным французам. Не уверен, что «ПСЖ» в не самом оптимальном составе сможет обыграть соперника и выйти в четвертьфинал», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.83.

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