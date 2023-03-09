«Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Адмирал».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.69.

«В том, что «Салават» победил в четвёртом матче, сравняв счёт в серии, ничего удивительного и сногсшибающего нет. Все это было бы, победи в четвёртом матче «Адмирал», после чего счёт бы стал 3-1 в пользу дальневосточников. Вот тут бы все ухохотались. Но счёт в серии равный, и два из трёх теоретически возможных следующих матчей пройдут в Уфе.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Салават» всегда тяжеловато играет с командами, которые не играют сами и не дают играть соперникам. Не то чтобы уфимцы не умели с такими командами разбираться. Конечно, умеют. Конечно, при необходимости и сами могут «засушить» всё живое. Но это всё-таки не их игра, это насилие над их хоккейным менталитетом – отсюда во многом и нынешний успех «Адмирала».

Чего нам ждать от пятого матча? Во-первых и наверняка – ничего нового. «Сушильный агрегат» дальневосточников будет включён на полную мощность, а уфимцы будут его с разных сторон взламывать. Получим мы опять достаточно «низовой» матч с тоталом ниже 5.5. Но я предполагаю, что решающую, а может, и снова единственную шайбу забросят «юлаевцы». Которые во второй раз поедут во Владивосток уже в ранге лидера серии. Чтобы там, среди красот Приморья, эту серию ударно завершить», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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