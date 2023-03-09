«Ак Барс» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 4.30.

«Вот что значит долго не бывать в солнечном Татарстане. Раньше автор этих строк был в Казани и Нижнекамске не менее десятка раз за год. Чётко знал все расклады, понимал всю республиканскую хоккейную вертикаль, которая во многом пересекалась с властной вертикалью. И было понятно, что дозволено «старшему брату», что не дозволено «младшему», какие гарантии есть у главных тренеров. Но тогда невозможно было представить себе, что в серии плей-офф «Ак Барс» — «Нефтехимик» счёт после четырёх матчей будет равным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не исключаю, что обе команды увлеклись созданием красивой реальности. Но тут рвать и метать должен был начать клубный менеджмент «Ак Барса». Однако там тишина, как будто так и должно быть. В общем, «куда катится мир»?

По тому, как «Нефтехимик» в четвёртом матче, пропустив одну за другой две шайбы, не бросил играть, а навалял «старшему брату» четыре, уже не знаешь, чего от «маленьких татар» ждать в Казани. А ведь они будут настроены вполне серьёзно, тогда как настроить казанцев на «младших братьев» даже при таком счёте будет проблематично: за соперников себе игроки «Ак Барса» нижнекамцев точно не считают. То есть битву характеров «Нефтехимик» пока выигрывает, и это позволяет ему не проигрывать серию. То ли будет дальше.

Я готов увидеть в пятом матче победу гостей. Готов ещё и потому, что нынешний «Ак Барс» как минимум не помешает вывести в чистое поле и приставить лбом к стенке. Может быть, даже клацнуть затвором. Казанцам нужна психологическая встряска, и лучше поражения в пятой игре придумать просто невозможно. Поэтому прогнозирую средний по голевой насыщенности матч с тоталом выше 5.5. И по итогам этого матча победит «Нефтехимик», подвесив казанцев за причинное место. И, скорее всего, сие произойдет за пределами основного времени. А ведь интересно будет!» — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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