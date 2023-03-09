«Спортинг» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спортинг» – «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: ТБ 3 за 2.75.

«На мой взгляд, домашний матч для «Спортинга» — это хороший шанс попытаться создать задел перед ответной встречей. «Арсенал» наверняка выпустит смешанный состав на этот матч, потому что впереди игра в чемпионате, в которой надо обязательно побеждать, чтобы держать отрыв от «Манчестер Сити». Если что, лондонцы постараются решить все вопросы в ответной встрече. Поэтому лиссабонцы должны сыграть смело, в атаку. Им это вполне по силам. «Тоттенхэм» в этом сезоне они уже побеждали на своём поле.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, должен получиться интересный матч, наверняка увидим острый футбол с обеих сторон. «Арсенал» в любом составе не будет играть от обороны, там много молодых ребят, которые хотят заявить о себе. У «Спортинга» тоже амбициозных футболистов хватает. Поэтому жду голов от этой встречи.

Мой прогноз – тотал больше 3 мячей. 2:2, 3:1, даже 1:3 — всё вполне возможно, учитывая стили команд», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

Градиленко: в РПЛ надо запретить покупать легионеров.

Каррагер: рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов.

Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов рассказал о своём будущем в «ПСЖ».