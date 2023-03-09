«Ювентус» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы 9 марта

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург».

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 2.19.

«Матч двух чёрно-белых команд в Лиге Европы. Мне кажется, при всех комплиментах, которые можно делать «Фрайбургу», «Ювентус» — это всё-таки немножко другой уровень. Хотя организацию игры «Фрайбурга» хвалят, да и его выступления в Бундеслиге и Европе в целом тоже.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Для «Фрайбурга» матч на туринском стадионе станет испытанием. Я не уверен, что самообладание не покинет игроков немецкой команды. Во всяком случае мне «Ювентус» видится явным фаворитом встречи.

Думаю, что атакующей мощи туринцев сейчас вполне достаточно, чтобы такой матч выигрывать. Не вижу другой ставки на эту игру, кроме как на победу «Ювентуса» с форой (-1) с расходом. Очень хороший коэффициент – 2.19. Прямо скажем, в Италии на «Ювентус» далеко не всегда такие коэффициенты даются. А здесь он есть. Надо им пользоваться», — сказал Андронов.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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