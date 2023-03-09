«Севилья» – «Фенербахче»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы 9 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» – «Фенербахче» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Севильи» за 1.85.

«Севилья» проиграла в чемпионате «Атлетико» (1:6), и там буквально все залетало в ворота севильцев. Конечно, откровенно неудачный матч провела команда Сампаоли. Там ещё пенальти не забил Ракитич. Но «Севилья» чуть-чуть выправила ситуацию в таблице чемпионата Испании, а на многое она не претендует. Для неё важно акцентировать себя на кубковые противостояния. При этом из Кубка Испании «Севилья» уже вылетела, а в Лиге Европы остаётся. И мы знаем, что это её турнир.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В соперниках у «Севильи» «Фенербахче» — турецкий клуб, с которым, на мой взгляд, ей должно быть не то чтобы просто, но она способна его переиграть за счёт опыта выступлений в этом турнире. Другой вопрос, что в последних трёх матчах «Севилья» проигрывала: 0:2 в самой концовке уступили ПСВ, было поражение от «Осасуны» (2:3), а сейчас 1:6 – от «Атлетико». 11 пропущенных мячей в последних трёх играх — это, конечно, очень и очень много для севильцев.

«Фенер» тоже играет «верховые» матчи в чемпионате. Было 4:2 с «Фатихом», 4:0 с «Коньяспором», а в последнем туре обыграли «Кайсериспор» — 2:1.

Статистика всё-таки в пользу «Севильи»: в последних 16 международных матчах на своём поле она выиграла 14 раз. Действительно, у себя дома «Севилья» выглядит очень убедительно. Всё это может сыграть за испанский клуб. Я бы попробовал сыграть чистую победу «Севильи» за 1.85. Мне кажется, после 1:6 с «Атлетико» севильцы правильно отреагируют и дома на «Рамон Санчес Писхуан» при поддержке болельщиков в первом матче одержат победу», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 5.98.

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