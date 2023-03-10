«Авангард» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь».

Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.44.

«После прощания с «Витязем», пожалуй, самым сильным в своей истории КХЛ, пришла пора прощаться с аналогичной «Сибирью». Действительно, таким сильным новосибирский клуб мы ранее не видели. Но сибиряков не хватило на весь сезон, в концовке регулярного чемпионата они прилично «подсели», вывалились из первой четвёрки, и вот теперь за это пришла расплата.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А ещё не отпускает ощущение, что лимит своего везения «Сибирь» полностью и с гаком выбрала в регулярке. Нельзя сказать, что Фортуна от неё отвернулась, но она и не помогает в самые ответственные моменты.

А без её помощи обыграть «Авангард» четыре раза в семи матчах невозможно, как бы новосибирцы ни разрывались напополам.

Думаю, точнее, нет, практически уверен, что в пятом матче, который к тому же пройдёт в Омске, для «Сибири» сезон закончится. Нет, она, конечно, будет кусаться и царапаться с упорством обречённых. Но такая игра сибиряков «ястребам» будет только на руку, они умеют ждать и терпеть, а потом стрелять уже в упор.

Предположу невеликий по количеству заброшенных шайб матч, с тоталом ниже 6.5. По итогам этого матча, несмотря на всю самоотверженность «Сибири», омичи всё-таки выжмут из неё четвёртую победу. Не факт, что в основное время, но всё равно выжмут», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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