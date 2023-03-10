«Сочи» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 10 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург» в 19-м туре РПЛ сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Сочи» и ТБ 1.5 за 2.02.

«Если бы эти команды играли в осенней части, то здесь можно было бы смело ставить чуть ли не тотал больше 3.5. Тогда «Сочи» играл очень открыто на своём поле — много забивал, но и пропускал достаточно. «Оренбург» был самой зрелищной командой лиги. Запросто могли бы сыграть 2:2. Но сейчас ситуация изменилась. «Оренбург» вынужден был отпустить лучшего бомбардира Сычевого/Писарского, а в сочинский клуб пришёл Курбан Бердыев. Он не допустит бардака в обороне своей команды. Даже по первой встрече с ЦСКА было видно, что «Сочи» стал действовать более цепко, а защитники прибавили в тактике – перемещения в зонах стали более обдуманными.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Первый матч после возобновления сезона «Сочи» выиграл у ЦСКА 2:0, не исключаю повторения такого счёта. Все видели, как заряжен Джорджевич. Сарвели и Мелкадзе последнего слова не сказали. А у «Оренбурга» проблемы сзади никуда не делись. Не случись спорного удаления в Грозном, думаю, всё равно «Ахмат» своё реализовал бы.

Для меня «Сочи» явный фаворит. Ставлю на победу хозяев при тотале больше 1.5 мяча», — сказал Титов.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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