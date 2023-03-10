ЦСКА — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.88.

«После того как череповчане повели в серии, армейцы разозлились не на шутку, отправив в ворота команды Андрея Разина девять (!) шайб в матче под номером четыре. ЦСКА доказал, что осечки в двух подряд играх — это лишь случайность и больше подарков делать соперникам они не намерены.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Если пятый матч серии ЦСКА проведёт с таким же настроем, как и четвёртый, то череповчанам придется очень тяжело. У москвичей очень хороший подбор игроков, команду может повести за собой любое звено. За каждым нужно пристальное внимание. ЦСКА победит с разницей как минимум в две шайбы. Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) шайбы», — сказал Емелин.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

Кочетков повторил рекорд «Каролины».

Панарин повторил уникальное достижение Гретцки и Штястны.

Просветов – первая звезда матча «Аризоны» с «Нэшвиллом».