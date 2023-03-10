«Сочи» — «Оренбург»: ставка Олеси Серёгиной на матч РПЛ 10 марта

Известная телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Оренбург».

Ставка: победа «Сочи» и обе забьют за 2.87.

«Нас ждёт, как мне кажется, достаточно однозначная игра, потому что «Сочи» — чемпион по победам на родном поле. Недавно команда обыграла легко ЦСКА 2:0, поэтому что уж тут говорить про «Оренбург», который не смог переиграть «Ахмат». Во встрече, закончившейся со счётом 1:3, оренбуржцы не показали хорошую игровую форму, но важно, что сумели забить гол. Если посмотреть на статистику «Оренбурга», то в каждом матче он обязательно забивает. Гол престижа может случиться и в матче с «Сочи».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Надо учитывать тот факт, что поле в Сочи сейчас не самое лучшее – на это жаловались футболисты ЦСКА, да и сами сочинцы об этом говорят. Возможно, сложный футбол разыграть не получится, поэтому какой-то шальной гол в ворота «Сочи» может залететь.

Абсолютный фаворит матча — «Сочи». Я считаю, что, помимо победы хозяев, забьют обе команды. Моя ставка – победа «Сочи» и обе забьют», — сказала Серёгина.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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