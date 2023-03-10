«Торпедо» — «Динамо»: прогноз Максима Лебедева на матч первого раунда Кубка Гагарина

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина «Торпедо» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.94.

«Отнюдь не считаю себя Нострадамусом, хоть и предугадал течение данной серии с точностью, что называется, «до секунды». Но тут равенство сил и возможностей было понятно ещё задолго до начала плей-офф, а взаимная упёртость намекала на будущие искры. Так, в общем-то, пока и получается: «Динамо» более основательно, «Торпедо» более наглое, и до сих пор это взаимно компенсировалось. Как и было предсказано, соперники одержали по одной победе дома и на выезде, получив более чем логичные 2-2 к исходу четвёртого поединка. Могло быть и 3-1 в пользу «Динамо», но в этом случае нижегородцы получили бы право считать себя безосновательно обиженными судьбой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вернусь к своему начальному прогнозу к данной серии, который пока выполняется полностью. Дальше у меня по плану выездная победа бело-голубых, и предполагаю, что так и будет. Каких-либо особых оснований к этой победе у «Динамо» нет и не будет, просто они окажутся чуть удачливее, где-то чуть более настырными. Заброшенные шайбы будут, но не так, чтобы очень много – вратари у обеих команд на загляденье, поэтому поставлю на тотал выше 4.5. А победит в итоге, как уже было сказано выше, «Динамо», причём не надо удивляться, если пятая игра улетит глубоко в ночь. Команды реально равны, и никто не хочет уступать. Поэтому попкорна готовьте больше, чем обычно на матч, причём сильно больше», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

Кочетков повторил рекорд «Каролины».

Панарин повторил уникальное достижение Гретцки и Штястны.

Просветов – первая звезда матча «Аризоны» с «Нэшвиллом».