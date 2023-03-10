ЦСКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на встречу плей-офф КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч первого раунда Кубка Гагарина ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.55.

«Как тут не вспомнить легендарного Виктора Тихонова, который в похожих случаях всегда говорил о том, что природу обмануть невозможно. Даже если у тебя есть такой неординарный тренер, как Андрей Разин. Его «Северсталь», к удивлению всего прогрессивного человечества, выпрыгивала выше головы в течение всего регулярного сезона. Дважды она выпрыгнула в плей-офф. Но ведь всему приходит конец, это мы и увидели в четвёртом матче серии, где ЦСКА уже по ходу отдельно взятого первого периода разрисовал череповчан «под Хохлому».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я не знаю, сможет ли «Северсталь» собрать столько сил, сколько позволит ей прыгнуть выше головы ещё раз. Но я точно знаю, что два раза в трёх следующих матчах она не выпрыгнет точно – потому что природу не обманешь. Думаю, попытка прыжка всё-таки будет в пятом матче и что-то у череповчан получится. По крайней мере, не получить четыре шайбы в первом периоде. «Северсталь» будет прыгать и терпеть, прыгать и терпеть, а болельщики получат не слишком обильный на заброшенные шайбы матч с тоталом ниже 7.5.

По итогам же всего матча выпрыгнуть у «Северстали» не получится, потому что красно-синие подстрелят её на взлете. И в итоге хозяева одержат третью победу, причём для этого им хватит и основного времени», — сказал Лебедев.

Экспресс с коэффициентом 5.10.

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