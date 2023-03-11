«Спартак» — «Факел»: ставка Александра Мостового на матч 19-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.95.

«Спартак» оставил приятное впечатление при подготовке ко второй части сезона и смотрелся очень прилично в официальных встречах. Кубковые победы над «Локомотивом» показали силу и уровень игры «красно-белых». Да, в стартовом туре РПЛ после паузы москвичи не смогли добиться успеха против «Урала», но это было больше похоже на случайность и только раззадорит футболистов перед приездом воронежского коллектива.

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Что касается самого «Факела», то здесь все не так радужно — клуб идет в зоне вылета и прилично отстает от безопасного сектора. Да и в подготовительных товарищеских матчах воронежцы не показали особого прогресса. В игре чемпионата «огнеопасные» не сумели одолеть дома прямого конкурента в лице «Химок» и явно не в лучшем настроении прибудут в столицу на очень сложный поединок.

На мой взгляд, в этой паре все предельно понятно и хозяева выглядят явными фаворитами матча. «Спартак» хорошо начал вторую часть сезона и вряд ли допустит вторую осечку кряду в чемпионате на своей арене. «Факел» сейчас определенно не в том тонусе, чтобы навязать равную борьбу «красно-белым» на их поле, и я считаю, что гостей ждет крупное поражение», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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