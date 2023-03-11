«Реал» — «Эспаньол»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Эспаньол» в 25-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: сухая победа «Реала» за 1.92.

«Очевидно, что «Реал» сейчас всеми мыслями в Лиге чемпионов перед ответной игрой с «Ливерпулем». После того как «Ливерпуль» семь накидал «МЮ», в «Реале» наверняка задергались, но отрыв в чемпионате Испании растет, а мадридцы никак не могут его сократить, однако матч против «Эспаньола» — это отличный тест перед встречей с «Ливерпулем».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Интересно, что в последних семи домашних очных матчах «Реал» выигрывал у «Эспаньола» и не пропускал.

Думаю, что эта серия на этот раз не прервется, так как «Реалу» очень важно сыграть качественно в защите, поэтому моя ставка на этот матч — победа «Реала» всухую», — сказал Генич.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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