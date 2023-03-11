«Борнмут» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.18.

«Борнмут» примет «Ливерпуль» в рамках 27 тура АПЛ. Красные неделю назад разгромили «Манчестер Юнайтед». Думаю, боевой настрой подопечные Клоппа сохранят и в этой встрече, пусть даже соперник будет не таким сильным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

7:0 с «Манчестер Юнайтед» — важный результат ещё и потому, что «Ливерпуль» поднялся в таблице. Команда наконец-то возвращается, она набрала ход и давно не проигрывает. С 42 очками мерсисайдцы поднялись на пятую позицию. И до топ-4 подопечным Клоппа совсем недалеко — отрыв «Тоттенхэма» составляет всего три очка. Так что, вероятно, красные уже всерьёз претендуют на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

А вот «Борнмут» рискует добиться противоположного результата в этом розыгрыше АПЛ. Пока что клуб идёт на последнем месте, находясь в зоне вылета из чемпионата. Хотя борьба за выживание сейчас очень напряжённая — между шестью командами из нижней части таблицы разрыв всего одно-два очка. Так что при условии нескольких побед «вишни» могут претендовать на то, чтобы избежать понижения в лиге.

Однако «Борнмуту» совершенно не везёт с соперниками в последнее время — в двух последних турах команда проиграла «Арсеналу» (2:3) и «Манчестер Сити» (1:4). А сейчас ей предстоит играть с «Ливерпулем», который очень голоден до побед.

В общем, я тут не вижу особых шансов у хозяев поля. Да, в Англии играть с любой командой на выезде сложно. Однако, кажется, «Ливерпуль» возвращается в своё прежнее состояние, к которому мы привыкли в последние годы. Так что и тут я жду уверенной виктории красных», — сказал Павлюченко.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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