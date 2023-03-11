«Реал» Мадрид — «Эспаньол»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Эспаньол».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.73.

«Реал» очень неудачно проводит нынешний отрезок на внутренней арене и не выигрывает в Испании уже три матча кряду. В Лиге Чемпионов дела пока идут довольно хорошо, и после разгромной победы над «Ливерпулем» мадридцы, вероятнее всего, прибавят в Примере, учитывая два ничейных результата в последних турах и всё увеличивающееся отставание от «Барселоны». «Сливочные» не сумели обыграть «Атлетико» и «Бетис» и в предстоящем матче будут настроены самым решительным образом.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эспаньол» после побед над «Эльче» и «Мальоркой» не сумел выстоять в игре с «Вальядолидом» в прошлом туре и уступил, снова оказавшись недалеко от зоны вылета. Каталонцы в целом нестабильны в этом сезоне и способны провалиться сразу после вполне достойного матча. Да и на выезде против разгневанного гранда представителям Барселоны будет очень непросто зацепиться за очки.

На мой взгляд, в этой паре не стоит ждать особой интриги, всё завершится вполне предсказуемо. «Реалу» срочно нужна уверенная победа в чемпионате, и «Эспаньол» вполне подходит на роль подобной жертвы. Каталонцы не впечатляют на выезде, имеют сложности во всех линиях и могут попасть под горячую руку «сливочных». Я считаю, что стоит ждать убедительного превосходства мадридцев на поле и их крупной победы», — сказал Мостовой.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

Кварацхелия признан лучшим игроком месяца в Серии А.

Агент: Абрамович купил «Челси» при поддержке президента России.

«Химки» не планируют увольнять Спартака Гогниева.