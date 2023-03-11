«Спартак» — «Факел»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.02.

Команды неоднократно встречались в этом сезоне – провели два матча в Кубке России, в чемпионате в Воронеже «Спартак» не без труда обыграл «Факел». Сейчас ситуация такая, что «Спартак» в погоне за «Зенитом», поэтому каждая игра важна, особенно дома. С «Уралом» не удалось выиграть, из-за арбитров или нет. Где-то, может быть, подвела реализация, очки спартаковцы потеряли. Никто не поймёт, если «Спартак» оступится с «Факелом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Футбол «Спартак» показывает первоклассный, команда здорово бежит, созидает. Вернётся Джикия. Есть кому заменить Чернова: тот же Дуарте, тот же Маслов. А впереди у «Спартака» очень серьёзная конкуренция.

«Спартак» в последнее время хорошо входит в игры, через очень интересные комбинации. С «Локомотивом» в Кубке России первый тайм был отличный в обоих матчах, с «Уралом» «Спартак» неплохо смотрелся, особенно во второй половине первого тайма. И «Спартак», как правило, в первых таймах забивает. Против таких команд, как «Факел», быстрый гол архиважен, он заставляет соперника раскрыться. Плюс у «Спартака» отличная скамейка. Игроки выходят и добавляют скорости и мобильности.

Я думаю, что хороший вариант на эту встречу – «Спартак» забьёт в обоих таймах за 2.02. Как бы ни упирался «Факел», мастерство игроков «Спартака» выше.

Экспресс с коэффициентом 7.41.

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