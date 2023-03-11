Александр Волков — Александр Романов: кто фаворит, во сколько начало, коэффициенты

В ночь на 12 марта 2023 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В соглавном событии в октагоне сойдутся два славянских воина — россиянин Александр Волков и Александр Романов из Молдавии.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» считают фаворитом молдавского спортсмена и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.72. Шансы россиянина оценены в 2.17.

В букмекерской конторе сомневаются, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 раунда идёт за 1.92.

Поставить на победу Александра Волкова нокаутом можно с коэффициентом 4.30 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Бойцы максимально уважительно относятся друг к другу, но положение в рейтинге гарантирует нам яркий бой, от победы зависят титульные шансы обоих атлетов.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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