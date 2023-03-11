Пётр Ян — Мераб Двалишвили: время боя, по какому каналу покажут, прогнозы

В ночь на 12 марта 2023 года в «The Theater at Virgin Hotels Las Vegas» (Лас-Вегас, США) состоится турнир UFC Fight Night 221. В главном бою вечера встретятся экс-чемпион лиги в легчайшем весе Пётр Ян и грузинский боец Мераб Двалишвили. Поединок начнётся не ранее 3:40 мск.

Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass. Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты «Фонбет» уверены в победе россиянина и предлагают поставить на него с коэффициентом 1.35. Шансы грузинского спортсмена оценены в 3.33.

Букмекерская контора уверена, что поединок продлится всю дистанцию. Поставить на тотал больше 4.5 раунда можно с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 2.50.

Поставить на победу Петра Яна нокаутом можно с коэффициентом 3.15 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Немилосердного и друга Стерлинга связывает давняя вражда. Двалишвили на протяжении трёх лет оскорбляет Яна и его друзей. А в процессе раскрутки этого поединка заявил, что это противостояние имеет политический подтекст. При этом команда Петра утверждает, что без камер грузин ведёт себя максимально сдержанно и корректно.

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