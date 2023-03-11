«Ахмат» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ в Грозном

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Ахмат» — «Локомотив».
Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.
«Ахмат» играет в очень симпатичный футбол под руководством Сергея Ташуева. Абсолютно справедливо идёт на шестом месте турнира. Довольно результативная игра с «Оренбургом» намекает на то, что и в этом году за «Ахматом» будет приятно наблюдать.
Галактионов только пришёл в «Локомотив». Пока какие-либо выводы делать преждевременно. Но можно обратить внимание на закономерности. Команда создаёт достаточно. Мы все видели в матче с «Ростовом», как играет Дзюба.
Думаю, что и здесь кураж в атаке сохранится. Это же касается и «Ахмата». При этом мы видим, что обе стороны не без греха, они пропускают», — сказал Казанский.
Экспресс с коэффициентом 7.41.
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