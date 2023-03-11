«Лестер» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 11 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лестер» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.60.
«Лестер» и «Челси» сыграют в 27-м туре чемпионата Англии. Хозяева поля сильны у себя дома — гостям точно будет трудно в этом противостоянии.
«Челси» на неделе совершил небольшое «чудо». Мало кто верил в то, что лондонцы смогут пройти в Лиге чемпионов «Боруссию» Дортмунд, учитывая, что счёт перед их ответным матчем был 0:1. И причины для сомнений в силах команды Поттера были — клуб очень часто проигрывал и показывал весьма слабый футбол. Приход большого количества звёзд молниеносного эффекта не дал.
Однако к ответному матчу с дортмундцами синие смогли подготовиться нужным образом. Не без судейских ошибок, но «Челси» смог обыграть «Боруссию» и пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но сможет ли теперь клуб продлить серию викторий на выезде в АПЛ?
Да, «Лестер» тоже проводит далеко не лучший сезон — сейчас команда идёт на серии поражений. В таблице «лисы» стоят недалеко от зоны вылета. Но стоит отметить, что у себя дома подопечные Роджерса играют довольно уверенно — недавно они смогли обыграть «Тоттенхэм» (4:1), а также почти отобрали очки у «Арсенала» (0:1).
В общем, я не считаю «Челси» очевидным фаворитом. Да, клуб добился нескольких побед. Но этого пока мало. «Лестер» же неплохо играет у себя дома. Так что сейчас «лисы» точно не останутся без очков, я думаю», — сказал Павлюченко.
Экспресс с коэффициентом 7.41.
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