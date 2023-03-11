«Краснодар» — «Динамо»: прогноз Андрея Тихонова на игру РПЛ 11 марта

Известный в прошлом футболист Андрей Тихонов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо».
Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 2.5 за 3.05.
«Краснодар» оступился в прошлой игре с главным аутсайдером чемпионата. «Динамо» же одолело крепкие «Крылья», но с большим трудом, уже в компенсированное время. Причём «Крылья» в гостях нанесли существенно больше ударов по воротам и в створ. Команды явно испытывают трудности и не чувствуют серьёзной уверенности в своих силах.
У «быков» ещё и тренер только что сменился. Я бы не рассчитывал в этой игре на феерию голов. Возможна нулевая ничья. Или «Динамо» увезёт минимальную победу просто за счёт большей стабильности», — сказал Тихонов.
Экспресс с коэффициентом 7.41.
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